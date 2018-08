Verlosung „Der Sex Pakt“: Fette DVD-Pakete und mehr

Freitag, 24. August 2018 17:12 Uhr

„Der Sex Pakt“ für Zuhause ist da! Drei Mädchen schließen einen Pakt: Das „erste Mal“ am Tag des Abschlussballs! Als ihre Eltern zufällig Wind davon bekommen, starten sie eine chaotische und vollkommen bizarre Nacht-und-Nebel-Aktion, in der sie alles versuchen, um den Plan ihrer Töchter zu durchkreuzen.

Der Film ist von den Produzenten von „Neighbors“ und „This Is the End“, mit John Cena und Leslie Mann in den Hauptrollen. Ebenso mit dabei ist Kathryn Newton bekannt aus „Big Little Lies“.

2 Fanpakete mit DVDs und Umhängetasche!

Passend zur Partystimmung verlosen wir mit Bijou Brigitte (bijou-brigitte.com) zwei rote Umhängetaschen aus Kunstleder, die durch ihren großen Metallring einen echten stylischen Hingucker sind! Dazu gibt es jeweils die DVD zum Film und einem Comedy-Filmpaket bestehend aus „Dating Queen“ „Bad Neighbors“ und „ Beim ersten Mal“!

