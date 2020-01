Verlosung: „Good Boys – Nix für kleine Jungs“

Zum Heimkinostart zu der rotzfrechen und verrückten Komödie „Good Boys – Nichts für kleine Jungs“ mit u.a. Jacob Trembly (bekannt aus dem oscar-prämierten Film „Raum“) halten wir hier eine großartige Verlosung parat. Der Film ist genau das richtige für Freunde von durchaus deftigem, dabei keinesfalls dümmlichem Slapstick-Humor und witzige Inszenierung über die Überraschungen der Erwachsenenwelt!

Die besten Freunde Max (Jacob Tremblay), Thor (Brady Noon) und Lucas (Keith L. Williams) sind nichtsahnende Sechstklässler, die sich durch eine verrückte Abfolge falscher Entscheidungen plötzlich in der Erwachsenenwelt wiederfinden. Dabei fing alles so harmlos an …

Eine wahnwitzige Komödie, bei der eine harmlose Knutschparty zum wohl brenzligsten Teenie-Trip aller Zeiten eskaliert! Übrigens von den Machern von „Superdad“ und „Bad Neighbors“. Jetzt ist sie als BluRay, DSVD und zum Download erhältlich!

Wir verlosen 3 Bluetooth-Kopfhörer von 1More & die DVD zum Film!

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 30. Januar 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Zunamen mit dem Betreff „Good Boys“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!