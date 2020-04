Verlosung: „Hustlers“ mit Jennifer Lopez

Es gibt Filme, die begeistern nicht nur durch ein gutes Drehbuch, großartige Kameraarbeit oder eine gelungene Regie, sondern durch das, was man als Erstes sieht: Den Cast. „Hustlers“ ist einer dieser Filme, der alles miteinander vereint.

Mit einem Staraufgebot erzählt der Blockbuster die Geschichte von Destiny (Constance Wu) und Ramona (Jennifer Lopez), zwei Stripperinnen, die ihren reichen Kunden mit allerlei Tricks das Geld aus der Tasche ziehen. Ein guter Anlass, den Cast und die Charaktere, die sie verkörpern, einmal unter die Lupe zu nehmen.

Über Jennifer Lopez muss man wohl nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Seit Jahrzehnten ein fester Teil des Showgeschäfts, war sie die erste Frau, die gleichzeitig Nr. 1 der Kino- und Musikcharts in den USA wurde. Egal ob Film, Tanz, Musik, Parfum oder Mode – Alles, was J.Lo anfasst, wird zu Gold. In „Hustlers“ verkörpert sie Ramona Vega, eine erfahrene Stripperin, die als Mentorin für ihre jüngeren Kolleginnen fungiert und im Hintergrund die Fäden zieht. Dabei geht sie zu jeder Zeit eiskalt und absolut abgeklärt vor.

Darum geht’s

New York, kurz vor dem großen Finanz-Crash. Abend für Abend strömen die Männer der Wall Street in den angesagtesten Stripclub der Stadt. Ramona (Jennifer Lopez) ist der Star des Clubs, keine kann ihr in diesem Job das Wasser reichen, sie kennt jede Pose, jeden Trick, jeden Kniff – und sie weiß, wie sie den reichen Gästen auch noch den letzten Dollar aus der Tasche zieht. Als die unerfahrene Destiny (Constance Wu) neu ins eingeschworene Team kommt, nimmt Ramona sie unter ihre Fittiche: Und gemeinsam starten sie richtig durch. Sie nehmen mehr Geld ein, als sie sich jemals hätten träumen lassen.

Dann kommt der große Crash von 2008 und lässt von einem Tag auf den anderen alles zusammenstürzen. Der Club bleibt leer. Doch Ramona und Destiny sind nicht bereit, die von gierigen Bankern ausgelöste Krise auszubaden. In einer Welt, in der die einen das Geld haben und die anderen dafür tanzen, wollen die beiden nun selbst die Regeln vorgeben.

Mit einem gewagten Plan und einer erweiterten Crew rund um Mercedes (Keke Palmer) und Annabelle (Lili Reinhart) beginnen sie ihre ehemaligen Kunden nun so richtig auszunehmen. Bis das Ganze außer Kontrolle gerät…

