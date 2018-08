Verlosung: “ I Kill Giants“ mit Zoe Saldana

Sonntag, 5. August 2018 21:40 Uhr

Zoe Saldana als Schulpsychologin, die sich um eine von Mitschülern gemobbte Außenseiterin kümmert. Das Ganze verfilmt von einem Oscar-Preisträger und produziert von den „Harry Potter“-Machern.

Im echten Leben setzt sich Hollywoodstar Zoe Saldana leidenschaftlich für die physische und psychische Gesundheit von benachteiligten Kindern ein. Dieses Engagement spiegelt sich auch in ihrer Rolle der Schulpsychologin Mrs. Mollé in“I Kill Giants“ wider. Nur ihr gelingt es, eine Beziehung zu der von Mitschülern gemobbten Barbara (Nachwuchstalent Madison Wolfe) aufzubauen und ihr im Kampf gegen die Monster im Traum und in der Realität zu helfen. Ein erneuter Beweis von Zoe Saldanas facettenreichem Talent und sicher nicht der letzte Meilenstein in ihrer Karriere.

Ihr Kinofilm-Debüt gab die talentierte Zoe Saldana als aufsässige Ballerina im Tanzfilm „Center Stage“ (2000) und öffnete sich durch ihre herausragende Schauspielleistung die Türen für starke Folgerollen.

Seit fünf Jahren feiert Saldana große Erfolge

Bevor sie mit „Fluch der Karibik“ (2003) ihren ersten weltweiten Erfolg feierte, agierte sie beispielsweise mit Britney Spears in „Not a Girl“ (2001). Der internationale Durchbruch gelang der Amerikanerin mit den dominikanischen Wurzeln durch James Camerons Rekordfilm „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009), in dem sie der Protagonistin Neytiri ihre Gestik, Mimik und Stimme lieh.

Im selben Jahr spielte Saldana Lieutenant Uhura in J.J. Abrams‘ Neuverfilmung von „Star Trek“ (2009) und katapultierte sich dadurch unmittelbar in die A-Liga Hollywoods.

Als Auftragskillerin Cataleya zeigte die inzwischen 40-jährige Schauspielerin in „Colombiana“ (2011) ihr enormes Potential als Actionstar, das sie fortlaufend in ihrer Rolle als Superheldin Gamora in Marvel-Blockbustern wie „Guardians of the Galaxy“ (2014), „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ (2017) und „Avengers: Infinity War“ (2018) unter Beweis stellt.

