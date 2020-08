17.08.2020 23:37 Uhr

Verlosung „I Still Believe“ mit Shootingstar K.J. Apa und Shania Twain

„I Still Believe“ ist eine bewegende Liebesgeschichte mit „Riverdale“-Star K.J. Apa, die jetzt in den deutschen Kinos startet.

Der berührende Film basiert auf der wahren Geschichte des erfolgreichen Sängers Jeremy Camp und seiner großen Liebe Melissa (Britt Robertson).

Eine wahre Geschichte

„I Still Believe“ ist nach „Woodlawn“ und „I Can Only Imagine: Der Song meines Lebens“ der neue Film des erfolgreichen Regie-Duos Andrew und Jon Erwin. Erneut liefern die beiden Brüder einen höchstemotionalen Film über die Herausforderungen des Lebens und über die Kraft, die Musik entfalten kann. Der Film beruht auf der wahren Geschichte des erfolgreichen Musikers Jeremy Camp.

Auch interessant:

„Riverdale“-Star mit Hauptrolle

Die Rolle des Musik-Stars hat Newcomer K.J. Apa übernommen, der bereits in der beliebten Netflix-Serie „Riverdale“ sein musikalisches und schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt und zahlreiche Fans begeistert hat. Camps Verlobte wird von der aufstrebenden Schauspielerin Britt Robertson („Girlboss“) gespielt, für die Rolle von Camps Mutter konnte keine geringere als Sängerin Shania Twain gewonnen werden.

Galerie

Darum geht’s

Der aufstrebende junge Musiker Jeremy (K.J. Apa) verliebt sich Hals über Kopf in die bezaubernde Melissa (Britt Robertson). Doch ihr Glück scheint nur von kurzer Dauer, denn Melissa erhält eine schreckliche Diagnose. Durch Jeremys Musik schöpft das junge Paar immer wieder Kraft, sich gegen das Schicksal zu stellen. Ihr gemeinsamer Lebensmut scheint alles überwinden zu können. Doch ist ihre Liebe stark genug, den Weg bis zum Ende gemeinsam zu gehen?

Deutscher Kinostart: 27. August 2020

Wir verlosen 1 Filmpaket zu „I Still Believe“

bestehend aus 1 Outdoor Kerze von Engels Kerzen, 2 Freikarten und 1 Plakat

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 26. August 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „I Still Believe“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!