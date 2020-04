Verlosung „Last Christmas“ mit Emilia Clarke

Der Kinohit ‚Last Christmas‘ ist Ende März auch für zuhause auf DVD und Blu-ray erschienen. Eine herzerwärmende, romantische Komödie – inspiriert von der Musik von Superstar George Michael, unter der Regie von Paul Feig (Brautalarm) und nach dem Drehbuch von Oscar-Gewinnerin Emma Thompson (Tatsächlich…Liebe) und Bryony Kimmings.

Darum geht’s

Kate (Emilia Clarke) arbeitet als Elf in einem ganzjährig geöffneten Laden für Weihnachts-Artikel. Sie sieht sich einer endlosen Serie von Pech und schlechten Entscheidungen gegenüber – bis sie auf Tom (Henry Golding) trifft, einen gutherzigen Mann mit mysteriöser Vergangenheit, der ihr zynisches Weltbild in Frage stellt. Es scheint, als könne dieses ungleiche Paar rein gar nichts zusammenhalten, aber manchmal musst du auf dein Herz hören… Und, um es mit George Michaels Worten zu sagen: „You gotta have faith!“

Wir verlosen 3 Blu-Ray „Last Christmas“

… und bei einer Blu-Ray können wir noch in handsigniertes Poster als Überraschung beilegen! Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 20. April 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Zunamen mit dem Betreff „Last Christmas“

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!