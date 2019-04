Verlosung: „Mary Poppins Rückkehr“ jetzt auch für daheim

Montag, 22. April 2019 14:51 Uhr

Seit dem 18. April 2019 gibt es Disneys zauberhaftes Kindermädchen mit „Mary Poppins Rückkehr“ nun endlich auch auf DVD und Blu-ray.

Das berühmteste Kindermädchen der Kinogeschichte ist nach über 50 Jahren endlich zurück! Immer noch perfekt organisiert und voller Lebensfreude kehrt sie nicht nur in den Kirschbaumweg 17 zurück, sondern verzaubert ab dem 18. April auch die heimischen Wohnzimmer mit ihrem unvergleichlichen Charme!

Auf DVD, Blu-ray sowie als Download bringt Mary Poppins (Emily Blunt) kunterbunte Fantasiewelten und heiteren Gesang in jedes Haus.

In dem neuen Abenteuer, das von bisher unverfilmten Geschichten der Mary Poppins-Autorin P.L. Travers inspiriert ist, schafft es die warmherzige Nanny den großen und kleinen Banks-Kindern in schweren Zeiten wieder ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Der 4-fach Oscar-nominierte Familienfilm zieht Jung und Alt nicht nur dank der rührenden Geschichte in seinen Bann, sondern begeistert auch durch neue, magische Songs, die jegliche Alltagsprobleme vergessen machen.

Das Bonusmaterial der Blu-ray entführt die Zuschauer mit den Features „Zurück zum Kirschbaumweg: Dick Van Dykes Rückkehr“ und „Die Dinge anders betrachten: Die Lieder aus Mary Poppins“, Pannen vom Dreh, zusätzlichen Szenen und einem Making-of in die bunte Gedankenwelt der beliebten Nanny.

Für alle, die ihr Gesangstalent unter Beweis stellen wollen, hält die Blu-ray neben dem zusätzlichen Lied „Der Anthropomorphische Zoo“ auch eine Filmversion zum Mitsingen bereit – einfach superkalifragilistischexpialigetisch!

Wir verlosen 2 Fanpakete

mit 1 Filmposter, einem Paar Handschuhe und a) DVD oder b) Blu-Ray des Filmes.

Dafür müsst Ihr uns nur Eure Traum-Orte nennen, die es schon gibt, oder die Ihr euch schlafen würdet und an denen Ihr gerne leben möchten.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 15. Mai 2019 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Mary Poppins“ – plus Wunschformat DVD oder Blu-Ray!

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!