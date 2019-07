Verlosung: Mia Wasikowska im Psychothriller „Piercing“

Mittwoch, 24. Juli 2019 23:21 Uhr

Eine Prostituierte umzubringen ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn die den Spieß einfach umdreht! Die originelle und smarte Regiearbeit von Nicolas Pesce, die auf einem Roman des japanischen Bestseller-Autors Ryu Murakami („Tokio Dekadenz“, „Audition“) basiert, ist hochkarätig besetzt.

In den Hauptrollen brillieren Mia Wasikowska (Tim Burtons „Alice im Wunderland“, David Cronenbergs „Maps to the Stars“) sowie Christopher Abbott („The Sinner“, „Girls“, ), in einer tragenden Nebenrolle darf sich das Publikum zudem auf Laia Costa („Victoria“ von Sebastian Schipper) freuen.

Das außergewöhnliche Highlight sorgte u.a. beim Sundance Film Festival, Filmfest München und Fantasy Filmfest für große Aufmerksamkeit und wurde von der internationalen Presse bereits herausragend bejubelt (siehe Trailer).

Darum geht’s

Der junge Familienvater Reed wird urplötzlich von dem Trieb gepackt, einen Menschen töten zu müssen. Zwar kann Reed sich gerade noch davon abhalten, sein eigenes Baby umzubringen, aber seine Mordlust bleibt ungestillt. Und so plant er ein sorgfältiges Komplott: Er behauptet gegenüber seiner Frau, dass er für einige Tage auf Dienstreise müsse.

Dann quartiert er sich in einem Hotelzimmer ein und bestellt sich das Callgirl Jackie, die sein ahnungsloses Opfer werden soll: Erst will er sie fesseln, dann betäuben und schließlich in der Badewanne zerstückeln. Allerdings hat Jackie überhaupt keine Lust, sich einfach abmurksen zu lassen und der Abend nimmt eine überraschende Wendung.

