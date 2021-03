Verlosung „The Forgiven“ mit Forest Whitaker und Eric Bana

18.03.2021 21:45 Uhr

Mit "The Forgiven – Ohne Vergebung gibt es keine Zukunft" liefert der Oscar-nominierte Regisseur Roland Joffé ein aufwühlendes Plädoyer gegen Rassismus – und einen wichtigen Beitrag über Menschlichkeit und die Kraft der Vergebung.

Der Film basiert auf dem Theaterstück „Der Erzbischof und der Antichrist“ von Michael Ashton, mit dem Roland Joffé gemeinsam das Originaldrehbuch des Films schrieb.

„The Forgiven“ ist ein mitreißendes Drama, das von wahren Ereignissen inspiriert und hochkarätig besetzt ist: Zu sehen sind Oscar-Preisträger Forest Whitaker als Erzbischof Desmond Tutu und der mehrfach ausgezeichnete Hollywoodstar Eric Bana als berüchtigter Mörder Piet Blomfeld in einem unerbittlichen Rassenkonflikt während der Apartheid Südafrikas.

Gedreht wurde in Kapstadt, Südafrika. Eine Vielzahl an Filmaufnahmen entstand dabei auch in einem der gefährlichsten Gefängnisse der Welt – dem Hochsicherheitsgefängnis Pollsmoor, in dem auch Nelson Mandela zwischen 1982 und 1988 inhaftiert war.

Darum geht’s in „The Forgiven“

Der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu leitet nach dem Ende der Apartheid die Wahrheits- und Versöhnungskommission des Landes. In dieser Funktion wird er vom berüchtigten Mörder Piet Blomfeld zu sich gerufen, der in einem Hochsicherheitsgefängnis einsitzt und auf Gnade hofft. Der Bischof lässt sich im Inneren des von brutalen Sträflingen bevölkerten Gefängnisses in eine gefährliche Auseinandersetzung mit dem gerissenen Kriminellen hineinziehen, die sein Leben für immer verändern wird.

„Oscar-Preisträger Forest Whitaker und Eric Bana

liefern in diesem spannenden Thriller,

der auf realen Ereignissen basiert, fesselnde Darbietungen.“

Rotten Tomatoes

„The Forgiven – Ohne Vergebung gibt es keine Zukunft“ ist ab 25. März 2021 als DVD und Blu-ray erhältlich. Digital bereits ab 11. März 2021 verfügbar.

Wir verlosen 3 Blu-Rays von „The Forgiven“

