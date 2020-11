09.11.2020 20:51 Uhr

Verlosung „Trolls World – Voll vertrollt“: Sehr wild, laut und berauschend

Auf vielen Filmfestivals begeisterte "Trolls World - Voll vertrollt" das internationale Publikum und zog es in seinen Troll-Bann, bevor Corona-bedingt weitere Teilnahmen gestoppt werden mussten.

„Trolls World – Voll vertrollt“ entführt die Zuschauer in ein ganz besonderes Genre: Eine Mischung aus Fantasy, Komödie und Trash! Ja, Trash. Denn dieser Film ist nichts, was man schon kennt. Er ist wild, laut, berauschend. Und dabei ist noch nicht mal von dem kleinen grünen Troll die Rede, der den Bewohnerinnen und Bewohnern in Baden-Baden das Leben zur Hölle macht. Es werden Menschen pulverisiert, Mütter spannen Töchtern den Freund aus und ein Baby gibt es auch.

Salz wehrt übrigens Trolle ab – wer hätte das gedacht?

In dem Animationsspektakel ist Eva Habermann („Sky Sharks“, „Die Strandclique“) in einer Rolle zu sehen, die überrascht. Als sexy Blondine ergreift ein Troll aus längst vergessenen Zeiten Besitz von ihr und stürzt ihr Leben fortan in das absolute Chaos. Des Weiteren wirkt ein kultiger, prominenter Cast beim Kampf gegen den Troll mit: Helmut Krauss („Löwenzahn“, „Der Gründer“), Katy Karrenbauer („Hinter Gittern“, „Alles, was zählt“, „Cloud Atlas“), Jiri Lábus („Die Märchenbraut“), George Hardy („Troll 2“, „Chosen“) und Désirée Nick („Schmidts Katze“, „Dora Heldt: Kein Wort zu Papa“) gehören dazu.

Ferner zählen auch Lutz van der Horst („Heute Show“, „Switch Reloaded“), Billie Zöckler („Liebling Kreuzberg“, „Soko München“), Ralf Bauer („Gegen den Wind“, „Drehkreuz Airport“) und Cecilia Pillado („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) zu den deutschen Sprechern.

