Verlosung zum Kinostart: „Spider-Man: Far From Home“

Freitag, 28. Juni 2019 23:24 Uhr

Nach den Ereignissen von “Avengers: Endgame” muss Spider-Man (Tom Holland) mehr Verantwortung übernehmen und sich neuen Bedrohungen stellen – in einer Welt, die sich für immer verändert hat. „Spider-Man: Far From Home“ steht in den Startlöchern.

Nach dem spektakulären „Spider-Man: Homecoming“ kehrt Peter Parker mit „Spider-Man: Far From Home“ in einem neuen farbenprächtigen Abenteuer zurück!

Diesmal ist es Avengers-Ikone Samuel L. Jackson („Avengers: Infinity War“, „Glass“) alias Nick Fury, der die Unterstützung des jungen Helden anfordert.

Neben Tom Holland, Jacob Batalon („Spider-Man: Homecoming“) und Zendaya („Spider-Man: Homecoming“, „Greatest Showman“) in den Hauptrollen, ergänzen Superstar Jake Gyllenhaal (erstmals in einer Comic-Verfilmung), Marisa Tomei („The First Avenger: Civil War”), Jon Favreau („Iron Man”), Martin Starr („Spider-Man: Homecoming“), Cobie Smulders („Avengers: Infinity War“) und JB Smoove („Date Night – Gangster für eine Nacht“) den großartigen Cast.

„Spider-Man: Far From Home“ startet am 4. Juli!

