Verlosung zum Kinostart von „Britanny Runs A Marathon“

All jene, die sich immer wieder vornehmen mehr Sport zu machen, können sich ab Herbst im Kino inspirieren lassen. Denn deutschlandweit kam jetzt eine gefühlvolle Komödie ins Kino, die zeigt, dass es sich lohnt die Sportschuhe mal wieder rauszuholen.

„Britanny Runs A Marathon“ begleitet die charmante Brittany durch ihr Leben. Bisher will der 27-jährigen nichts so recht gelingen – kein bezahlter Job, keine richtige Beziehung. Als ihr Arzt ihr auch noch zu einem gesünderen Lebensstil rät, wird ihr klar: Es muss sich was ändern! Vorerst widerwillig schlüpft sie also in ihre Chucks und läuft eine Runde um den Block, später noch eine und dann noch eine, bis sie schließlich ein Ziel hat: Der New York City Marathon.

Jillian Bell glänzt in ihrer ersten Hauptrolle als extrovertierte Mitzwanzigerin, die ihr Leben endlich in den Griff bekommen möchte. Gestärkt durch ihre Laufbekanntschaften Catherine (Michaela Watkins) und Seth (Micah Stock), die mit ihren ganz eigenen Problemen kämpfen, setzt sie sich endlich Ziele und packt es an.

Prime Video brachte den Film gemeinsam mit DCM am 24. Oktober 2019 in die Kinos und ab 15. November 2019 ist er auf Amazon Prime Video verfügbar. Spätestens ab dann heißt es aufstehen vom Sofa, Laufschuhe entstauben und loslaufen!

Wir verlosen 3×2 Tickets

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube–Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 27. Oktober 2019 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Brittany Runs a Marathon“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!