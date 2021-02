Video: Das sind die 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten

25.02.2021 22:00 Uhr

Wisst Ihr, welcher Film auf der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ganz oben steht? Oder wisst Ihr, um welche Summen es sich bei solchen Filmen handelt? Hier erfahrt Ihr, welche Filme die Liste anführen und wie viel diese eingespielt haben.

In den Medien liest man ständig von neuen Rekorden, die Filme an den Kinokassen aufstellen. Dabei scheint es, als ob es im Ranking der erfolgreichsten Filme ständig neue Bewegung gibt.

Die krassesten Film-Hits aller Zeiten

So liefern sich seit Jahren „Titanic„, „Avatar“ und der Marvel-Helden-Epos „Avengers“ ein heißes Kopf an Kopf rennen. An der Spitze mischen aber auch einige Disney- und Auto-Filmchen mit, die vielleicht nicht jeder in der Top 10 vermuten hätte.

Doch welche Streifen sind denn nun wirklich die Erfolgreichsten? Und vor allem was haben sie weltweit an den Kino-Kassen eingespielt?

Hier im Video verraten wir es!