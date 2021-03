Video: Die Oscar-Nominierungen sind da!

Cover Media German

15.03.2021 15:51 Uhr

Am Montag wurden die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekannt gegeben - wir zeigen, wer sich Hoffnungen in den wichtigsten Kategorien machen darf

Am Montag wurden die Nominierungen für die diesjährigen Oscars bekannt gegeben. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie wird die 93. Oscar-Verleihung am 25. April an verschiedenen Orten veranstaltet.

Das sind die Nominierten in den wichtigsten Kategorien:

Beste Regie – Kann der Däne Vinterberg gegen Fincher gewinnen?

Thomas Vinterberg – „Der Rausch“

David Fincher – „Mank“

Chloé Zhao – „Nomadland“

Emerald Fennell – „Promising Young Woman“

Lee Isaac Chung – „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“

Bester Film – „Mank“ als großer Favorit

“The Father”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7”

Wir zeigen, wer sich Hoffnungen auf einen Academy Award in den wichtigsten Kategorien machen darf: