10.02.2021 21:15 Uhr

Video: So hot sieht „Free Willy“-Star Jason James Richter heute aus

1993 spielte Jason James Richter in dem Film "Free Willy" den kleinen Jesse. Was der Schauspieler in den letzten Jahren getrieben hat und was aus seinem Film-Partner geworden ist, erfahrt ihr hier.

Bei diesem Film blieb kein Auge trocken! „Free Willy“ eroberte in den Neunzigern die Herzen der Zuschauer. Der Film lehrte uns durch den Jungen „Jesse“ und den Orca „Willy“, dass tiefe Freundschaft auch zwischen Mensch und einem Tier möglich ist. Auch das Thema Umweltschutz wurde in den Filmen angesprochen und den damals zu meist jungen Zuschauern nahe gebracht.

Nach der „Free Willy“-Reihe wurde es recht schnell ruhig um den einstigen Kinderstar, der mittlerweile 41 Jahre alt ist.

Was Jason James Richter aktuell beruflich macht und wie er mittlerweile aussieht, seht ihr hier im Video!