Video: Taron Egerton performt mit Elton John!

Dienstag, 26. Februar 2019 11:30 Uhr

Sir Elton John und Hollywood-Youngster Taron Egerton präsentierten den Hit „Tiny Dancer“ in einer überraschenden Performance gemeinsam bei der 27. Elton John AIDS Foundation Academy Awards Party!

Elton John und sein Göttergatte David Furnish lassen die Party ja alljährlich am Oscar-Wochenende stattfinden. Unser Video zeigt die beeindruckende Show und zeigt welche ungeahnten Talente in dem 29-jährigen britischen Schauspieler stecken.

Und diesmal stand alles im Zeichen von „Rocketman“: Der erste Film über das wechselhafte Leben und die Karriere von Musik-Ikone Elton John startet am 30. Mai 2019 deutschlandweit in den Kinos. Hauptdarsteller Taron Egerton singt viele der Songs in dieser mitreißenden Musical Fantasy selber und hat bei der Party bereits eine fantastische Kostprobe geboten.

Überraschend auf die Bühne gebeten und von Superstar Sir Elton John dann auch noch persönlich am Klavier begleitet, performten die beiden im Doppel den weltbekannten Klassiker „Tiny Dancer“ und begeisterten das Publikum.