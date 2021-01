25.01.2021 23:15 Uhr

Video: Was wurde aus „American Pie“-Star Shannon Elizabeth?

Mit der Rolle der freizügigen tschechischen Austauschschülerin „Nadia“, die nackt über den Campus huschte, gelang ihr in "American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen" der Durchbruch.

Mit ihren dunklen Augen, den sinnlichen Lippen und den heißen Kurven mauserte sich Shannon Elizabeth zum feuchten Traum sämtlicher halbstarker Teenager um die Jahrtausendwende. Geboren und aufgewachsen ist die hübsche 47-Jährige in Texas.

1999 war ihr großes Jahr, denn damals landete sie nicht nur in mehreren Ländern im Herren-Magazin „Playboy„, sondern ergatterte auf ihre denkwürdige Rolle in „American Pie“. Doch was wurde aus der Schauspielerin nach „American Pie“, wo sie übrigens in drei Teilen zu sehen war? Hier im Video gibt es das Update!

Das Video verrät mehr: