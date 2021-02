Video: Was wurde aus „X-Factor: Das Unfassbare“-Star Jonathan Frakes?

12.02.2021 21:15 Uhr

Jonathan Frakes ist bekannt für seine Rolle in „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert“ oder auch für seine Moderatorin der Sendung „X-Factor: Das Unfassbare“. Doch was macht der inzwischen 68-Jährige eigentlich heute?

Geboren und aufgewachsen ist Jonathan Frakes in Bellefonte, Pennsylvania, wo er anfangs Psychologie studierte, dann aber ins Hauptfach Theater wechselte. Zu diesem Geistesblitz kam es angeblich, weil er neben seines Studiums als Platzanweiser in einem Schauspielhaus jobbte. Seinen großen Durchbruch schaffte der heute 68-jährige mit deutschen Wurzeln als Cmdr. William T. Riker in der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert„.

Außerdem konnte Jonathan Frakes mit der Moderation der Mystery-Fernsehserie „X-Factor: Das Unfassbare“ ein weltweites Publikum begeistern. Seine Sätze daraus wie: „Sie glauben diese Geschichte ist wahr? Falsch, sie ist frei erfunden. Gute Nacht. Ihr Jonathan Frakes“ sind noch immer unvergessen. Doch was macht er mittlerweile? Hier im Video verraten wir es dir!