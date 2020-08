14.08.2020 19:49 Uhr

Was macht eigentlich der Willi aus „Willi wills wissen“?

Jedes Kind kennt Willi Weitzel, Reporter, Moderator, Welterforscher und Abenteurer. Seit 2001 moderierte er die Wissens-Sendung „Willi wills wissen“. Für die Sendung war er in der ganzen Welt unterwegs und wurde unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Adolf Grimme-Preis ausgezeichnet.

„Willi und die Wunderkröte“

2009 folgte sein erster Kinofilm „Willi und die Wunder dieser Welt“, der rund 450.000 Besucher begeisterte, sowie weitere TV-Sendungen und Bühnenshows, die seit Jahren ein Dauerbrenner sind.

Nun entsteht mit „Willi und die Wunderkröte“ sein zweiter Kinofilm, der Willis Abenteuer in fernen Welten mit einer Spielhandlung verbindet. Am Beispiel der vom Aussterben bedrohten Amphibien will Willi den Kinobesuchern die großen Zusammenhänge um Naturschutz, Nachhaltigkeit und gemeinschaftliches Handeln erfahrbar machen.

Darum geht’s im zweiten Kinofilm

Willi hat schon viele Reisen unternommen, aber wohl kaum eine mit einem so schillernden Ziel: Er will eintauchen in die vielgestaltige, farbige und erstaunliche Welt der Amphibien, eine Welt, in der es Frösche gibt, die knallbunt oder durchsichtig sind, solche, die fliegen können, ihren Artgenossen Winkzeichen geben, ihre Jungen im Maul großziehen, oder selbst die Sonnencreme produzieren, mit der sie sich dann einreiben.

Angestiftet haben ihn zu dieser Reise die 10-jährige Luna und deren Oma, eine geheimnisvolle alte Dame und Amphibienforscherin. In deren mit alten Folianten und ausgestopften Tieren vollgestelltem Büro im Naturkundemuseum hat er auch von der Wunderkröte „Bufo Magicus“ gelesen, die uralt und weise ist, ein Tier, das Lunas Oma irgendwie ähnlich sieht, oder auch doch nicht…?

Doch während Willi unterwegs ist, spielt sich zuhause ein Drama ab: der Huber-Bauer hat den kleinen Teich, in dem Luna Frösche gefunden hat, einfach zugeschüttet, damit er mit seinem Riesentraktor besser um die Kurve kommt. Die Frösche konnte Luna retten, aber nun weiß sie nicht, wohin mit ihnen.

Luna und Willi fassen den Plan, die Dorfgemeinschaft davon zu überzeugen, dass die Frösche ein Zuhause brauchen. Willis Forschungsreise bekommt nun eine ganz neue Dringlichkeit: mit seinen Bildern und Geschichten soll er Luna helfen, die Leute vom Wert der kleinen Tiere zu überzeugen, die weltweit um ihr Überleben kämpfen.

Die sind auch mit dabei

An Willi Weitzels Seite spielt Ellis Drews in der Rolle der Luna, die bereits in den Serien „Löwenzahn“ und „Siebenstein“ zu sehen war. In weiteren Rollen spielen Suzanne von Borsody, Miriam Stein, Ferdinand Dörfler, Sönke Möhring, Lupo Grujcic und als Gast Annika Preil, bekannt aus der KiKA-Serie „Anna und die wilden Tiere“.

Die dokumentarischen Dreharbeiten zu „Willi und die Wunderkröte“ haben bereits im Januar 2020 in Bolivien begonnen, weitere Stationen in Panama und Costa Rica werden folgen. Der inszenierte Teil des Films wird nun bis Ende August in der Umgebung von Meiningen sowie in Jena und Erfurt gedreht.

Der Film soll im April 2021 in die Kinos kommen.

„Willi wills wissen“

„Willi wills wissen“ war eine auf Sachthemen und alltägliche Begebenheiten ausgerichtete Kindersendung. Die Sendung wurde von 2002 bis 2010 im KiKA erstausgestrahlt, und im Ersten sowie in einigen Regionalsendern der ARD regelmäßig wiederholt. Seit 2020 hat der BR die Folgen auf YouTube zu veröffentlichen.

Willi Weitzel ist heute 48 Jahre alt und seit 2013 mit einem Live-Programm in Deutschland unterwegs. Seit Januar 2018 moderiert er im BR Fernsehen das Magazin „Gut zu Wissen“.