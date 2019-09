Will Smith in „Bad Boys For Life“: Der erste Trailer

17 Jahre mussten die Fans auf diese Fortsetzung warten: Am 16. Januar 2020 kommt „Bad Boys For Life“ bundesweit in die Kinos. Mit dabei sind natürlich wieder Will Smith als Detective Mike Lowrey und Martin Lawrence als sein Partner Detective Marcus Burnett. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Neben Will Smith und Martin Lawrence spielen u.a. auch Vanessa Hudgens („Spring Breakers“, „Machete Kills“), Alexander Ludwig („Vikings“, „Lone Survivor“), Charles Melton („Riverdale“), Paola Nunez, Kate Del Castillo („Keine gute Tat“), Nicky Jam und Joe Pantoliano („Matrix“, „Memento“). Die Regie übernahmen Adil El Arbi und Bilall Fallah. Der Film wurde produziert von Produzentenlegende Jerry Bruckheimer und Will Smith.

Deutscher Kinostart: 16. Januar 2020