Will Smith in „Bad Boys For Life“: Der neue Trailer

Diese zwei Cops wollen es nochmal wissen: Am 16. Januar gehen die legendären Bad Boys Mike Lowrey und Marcus Burnett aka Will Smith und Martin Lawrence in der fulminanten Actionkomödie „Bad Boys For Life“ ein drittes und letztes Mal auf Verbrecherjagd!

Marcus Burnett (Martin Lawrence) ist längst Polizeiinspektor geworden, aber sein ehemaliger Partner Mike Lowrey (Will Smith) steckt in einer Midlife-Crisis. Kollegen sind sie schon lange nicht mehr. Als ein albanischer Söldner auftaucht und Jagd auf die beiden macht, müssen die Ex-Undercover-Cops dann doch wieder zusammenarbeiten. Logisch dass es da wieder zu heftigen Kollateralschäden kommt.

Auch Vanessa Hudgens dabei

Neben den knallhart agierenden Detectives spielen u.a. Vanessa Hudgens („Spring Breakers“, „Machete Kills“), Alexander Ludwig („Vikings“, „Lone Survivor“), Charles Melton („Riverdale“), Paola Nunez, Kate Del Castillo („Keine gute Tat“), Nicky Jam und Joe Pantoliano („Matrix“, „Memento“). Die Regie übernahmen Adil El Arbi und Bilall Fallah. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Joe Carnahan and Chris Bremner.

Deutscher Kinostart ist am 16. Januar 2020.