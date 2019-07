Will Smith ist sprachlos über den größten Erfolg seiner Karriere

Dienstag, 2. Juli 2019 08:20 Uhr

Will Smith zeigt sich sprachlos über den Erfolg von ‚Aladdin‘. Der Schauspieler spielt in der Neuverfilmung des Disney-Klassikers den Flaschengeist Dschinni. Wie der Star nun in einem Video auf Instagram verkündete, kommt ‚Aladdin‘ nicht nur sehr gut bei den Fans und den Kinozuschauern an, sondern ist inzwischen auch der bislang weltweit erfolgreichste Film seiner Karriere.

Über diese Neuigkeit zeigte sich Will Smith im Clip sichtlich überwältigt und schrieb in Anspielung auf den Song ‚Speechless‘ (dt. Sprachlos) aus dem Film in der Bildunterschrift: „’Aladdin‘ wurde gerade der erfolgreichste Film meiner Karriere! Ich bin geehrt und ich bin sprachlos. (Ihr erkennt, was ich hier gemacht habe? Ihr müsst aufpassen) Das einzige was ich noch sagen kann ist… Danke euch!“

Im Video selbst bedankte er sich anschließend in allen möglichen Sprachen.

Auf dem Weg zur Umsatz-Milliarde

‚Aladdin‘ konnte bisher weltweit einen Gewinn von 874 Millionen Dollar einbringen und läuft auch noch weiterhin einigermaßen gut in den Kinos. 20 Jahre vorher brachte der ehemalige ‚Prinz von Bel-Air‘-Darsteller einen ähnlichen Erfolg zustande. Sein Film ‚Independence Day‘ nahm damals 817,4 Millionen Dollar ein. Die Disney-Neuauflage liegt somit inzwischen vorne, was vor allem auch an den asiatischen Ländern wie Japan, Südkorea und China liegt, in denen der Film sehr erfolgreich läuft.