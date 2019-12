„Wonder Woman 1984“: Hier ist der erste Trailer!

Nach dem Megaerfolg des ersten Teils von „Wonder Woman“ im Jahr 2017, kehrt Gal Gadot nächstes Jahr als Superheldin mit Mitgefühl in die Kinos zurück. Gestern veröffentlichte D.C. den ersten Trailer für den im Juni 2020 erscheinenden Blockbuster. Der Clip lässt auf jede Menge Action auf der großen Leinwand hoffen.

Zeitreise in die Achtziger

Während der erste Teil des Franchise in den Jahren des Zweiten Weltkriegs spielte, entführt die Comic-Heldin die Zuschauer im kommenden Film in die 80er-Jahre. Statt stilvollen 40s-Klamotten können wir uns also auch coole 80s-Looks freuen mit hoffentlich möglichst pompösen Schulterpolstern, großen Dauerwellen und grellen Farben.

Gemäß der politischen Lage im Jahr 1984 wird sich die Handlung höchstwahrscheinlich um die Geschehnisse im Kalten Krieg drehen.

Die Besetzung

Fans des ersten Teils können sich natürlich auf die Wiederkehr der Hauptdarstellerin Gal Gadot (34) freuen. Aber auch Chris Pine (39) wird erneut mit von der Partie sein. Seine Wiederkehr wirft allerdings so einige Fragen auf. Denn wie sich Filmfreunde richtig erinnern, starb seine Rolle Steve Trevor eigentlich am Ende des ersten Teils. Zudem spielt der neue Film vierzig Jahre später. Die attraktive Figur Steve Trevor müsste demnach schon ein alter Opa sein.

Ebenso zur Besetzung gehören diesmal auch die Hollywood-Stars Kristen Wiig (46) und Pedro Pascal (44).

Der neue Bösewicht wird in „Wonder Woman 1984“ von der aus der Komödie „Bridesmaids“ bekannten Blondine Kristen Wigg gespielt. Sie übernimmt die Rolle der fiesen „Cheetah“ (Gepardin).

Pedro Pascal, der Serien-Star aus der Netflix-Serie „Narcos“ und „Game of Thrones“, erweckt die Figur des Max Lord zum Leben. Über seine Bedeutung im Drehbuch ist bis dato allerdings so gut wie nichts an die Öffentlichkeit gelangt.

Kinostart ist am 4. Juni 2020.