„Wonder Woman 1984“ ist jetzt endlich im Kasten

Mittwoch, 26. Dezember 2018 13:04 Uhr

Die letzte Klappe ist gefallen, der neue Wonder-Woman-Film ist im Kasten. Auf Instagram hat sich Gal Gadot (33) bei ihrem Team bedankt und von den Dreharbeiten zu der Fortsetzung „Wonder Woman 1984“ geschwärmt..

„Wir haben es geschafft“, verkündete die Schauspielerin am Montag auf Instagram. Die Produktion an vier Schauplätzen in drei Ländern sei noch toller als der Originaldreh gewesen, jubelte Gadot. Sie liebe die Figur der Superheldin, und sie sei auf die fast tausend Mitarbeiter unglaublich stolz.

Quelle: instagram.com

Sie ist stolz auf der Ergebnis

Überschwänglich dankte sie Regisseurin Patty Jenkins (47, „Monster“) und ihren „fantastischen“ Co-Stars. Gadot postete auch mehrere Fotos von den Dreharbeiten, darauf ist sie in dem glitzernden Kostüm der Amazonenkämpferin zu sehen.

Der Original-Film „Wonder Woman“ mit Gadot, Chris Pine und Robin Wright war 2017 ein großer Kinohit. Jenkins ist bei der Fortsetzung als Drehbuchautorin und Regisseurin wieder dabei. Der Filmstart ist für 2020 geplant. (dpa)