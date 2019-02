Woody Allen verklagt Amazon Studios und will 68 Mio. Dollar

Freitag, 8. Februar 2019 08:31 Uhr

Amazon Studios hat einen Deal über vier Spielfilme abgesagt. Dagegen hat Woody Allen jetzt geklagt. Er fordert 68 Millionen Dollar.

Der amerikanische Regisseur Woody Allen (83) zieht gegen die Filmproduktionsgesellschaft Amazon Studios wegen Vertragsbruchs vor Gericht. Der vierfache Oscar-Preisträger habe die Klage mit Schadenersatzforderungen in Höhe von 68 Millionen Dollar (etwa 61 Mio Euro) am Donnerstag in New York eingereicht, wie die Filmbranchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ berichteten.

Allen („Der Stadtneurotiker“, „Blue Jasmine“) wirft Amazon Studios demnach vor, einen früheren Deal über die Produktion und den Vertrieb von vier Spielfilmen abgesagt zu haben. Der Streaming-Dienst habe als Grund für diesen Schritt „25 Jahre alte, haltlose Anschuldigungen gegen Mr. Allen“ angeführt, zitieren die Zeitungen aus der Klageschrift.

Adoptivtochter missbraucht?

Woody Allens Adoptiv-Tochter, Dylan Farrow, hatte 2018 im Zuge der „Time’s Up“- und „MeToo“-Bewegung erneut Missbrauchsvorwürfe gegen den Regisseur vorgebracht, sie sei als Siebenjährige im Elternhaus missbraucht worden. Allen hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Sie waren erstmals 1992 nach der Trennung von Allen und Mia Farrow in einem Sorgerechtsprozess aufgekommen. Die Polizei ermittelte damals, es kam aber nicht zu einer Anklage.

Der Regisseur macht in der Klage unter anderem geltend, dass Amazon Studios seinen bereits 2018 fertiggestellten Film „A Rainy Day in New York“ entgegen früherer Absprachen nicht herausbringe. An diesem Film wirkten unter anderem Elle Fanning, Timothée Chalamet und die Sängerin Selena Gomez mit. Zuletzt kam 2017 Allens Film „Wonder Wheel“ mit Kate Winslet, Justin Timberlake und Juno Temple in die Kinos.

Einige Schauspieler waren im Zuge der „MeToo“-Bewegung zu dem Regisseur auf Distanz gegangen. Colin Firth, Timothée Chalamet, Mira Sorvino, Greta Gerwig, Ellen Page und andere erklärten, dass sie zukünftig nicht mehr mit Allen drehen wollten. (dpa)