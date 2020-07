Zendaya: Spielt sie die Hauptrolle in „Kill Bill 3“?

Vivica A. Fox will unbedingt die Hauptrolle in einem möglichen "Kill Bill 3"-Film an die umjubelte Schauspielerin Zendaya geht.

Seit über 15 Jahren warten die Filmfreunde auf den dritten Teil von „Kill Bill“. Der blutige Action-Thriller von Regisseur Quentin Tarantino (57) ist Kult. Ende 2019 hatte der Filmemacher gesagt, dass er gerne einen dritten Teil drehen würde. Wie er bereits erläuterte, würde in „Kill Bill 3“ allerdings nicht die Geschichte von „Der Braut“ weitererzählt werden. Die Handlung würde sich stattdessen um die Tochter der getöteten Vernita Green drehen.

Zur Erinnerung: In „Kill Bill 1“ schlachtete Uma Thurman (50) als die Braut als erstes ihre Feindin Vernita Green alias Copperhead ab. Den finalen Todesstoß nach einem langen Messerkampf gab sie ihr unabsichtlich vor den Augen ihrer Tochter Nikki. Die Szene endet damit, dass die Siegerin dem nun mutterlosen Mädchen anbietet, an ihr Rache nehmen zu können, sobald sie erwachsen sei.

Vivica A. Fox will Zendaya als Nikki Green sehen

Vivica A. Fox (55) spielte damals die eiskalte Killerin Vernita Green. Im Interview mit „NME“ sprach die Schauspielerin nun über den möglichen dritten Film. Sie weiß auch schon genau, wer die Hauptrolle der Nikki idealerweise übernehmen sollte. Fox hält Zendaya (23) für die perfekte Wahl. Sie sagte: „Sie und Uma sind beide sehr groß. Es wäre großartig sie kämpfen zu sehen. Ich liebe sie.“

Wer liebt Zendaya nicht? Die ambitionierte Schauspielerin mauserte sich in den vergangenen Jahren von der unscheinbaren Disney-Schönheit, hin zu einer ernst zu nehmenden, unabhängigen Hollywoodgröße, die in komplett unterschiedlichen Rollen immer wieder überzeugt.

Auch wir finden, dass Zendaya die perfekte Wahl für „Kill Bill 3“ wäre. An der Disziplin für das Einüben der komplizierten Kampf-Choreografien würde es dem „Euphoria“-Star sicherlich nicht mangeln. Mal sehen, ob Vivica A. Fox dem Regisseur Quentin Tarantino hier einen Floh ins Ohr setzen konnte.