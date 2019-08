„Zombieland 2“: Der erste Trailer ist da!

Dienstag, 13. August 2019 22:50 Uhr

Die Zombies sind noch immer sehr hungrig! 10 Jahre nach „Zombieland“, dem vom Überraschungshit zum Kultfilm avancierten Horrorspaß, melden sich Regisseur Ruben Fleischer („Venom“) und die Original-Drehbuchautoren Rhett Reese und Paul Wernick („Deadpool 1+2“) wieder zurück.

Neben Woody Harrelson („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“), Jesse Eisenberg („Batman vs. Superman: Dawn of Justice“), Abigail Breslin („Ender‘s Game – Das große Spiel“) und Emma Stone („La La Land“) sind diesmal u.a. Rosario Dawson („Sin Sity 2: A Dame to Kill For“), Zoey Deutch („The Disaster Artist“) und Luke Wilson („Die Royal Tenenbaums“) neu im Cast dabei.

Darum geht’s

In „Zombieland: Doppelt hält besser“ verbreiten die vier Zombiekiller ihr genial-komisches Chaos diesmal von den Weiten Amerikas bis ins Weiße Haus. Dabei werden die Vier nicht nur mit neuen Zombie-Arten, sondern auch mit weiteren menschlichen Überlebenden konfrontiert. Doch in erster Linie müssen sie sich den wachsenden Problemen innerhalb ihrer eigenen schrägen Zwangsfamilie stellen ? scharfzüngig und schonungslos wie eh und je.

Kinostart ist am 7. November.