10.08.2020 19:14 Uhr

Jason Derulo schlägt Will Smith die Zähne aus

Da haben sich ja wieder zwei Scherzvögel gefunden: Jason Derulo und Will Smith. Gerade gehen sie mit einem etwas schockierend, wie albernem Video viral. Die beiden Fan-Lieblinge haben sich zum Golfspielen verabredet. Dabei möchte Will seinen singenden Kollegen verbessern und dessen Körperhaltung korrigieren, damit dieser besser einlochen kann.

Dabei kommt es dann aber zu einer Panne: Jasons Golfschläger landet mitten im Gesicht vom „Prince of Bel Air„-Star. Dieser windet sich schmerzerfüllt am Boden und spuckt einen Zahn aus! Autsch! Das war wohl das Ende von Wills zauberhaftem Hollywood-Lächeln. Dieser revanchiert sich mit einem Tiefschlag in Derulos Kronjuwelen. Es steht also 1:1.

Er verliert häufig Zähne

Aber die gute Nachricht: Es handelt sich um einen Prank. Albern und irgendwie verstörend zugleich, aber die Kids bei TikTok finden es lustig. Will und Jason scheinbar auch. Es ist aber nicht das erste Mal, dass die beiden Herren im Netz für gute Laune sorgen.

So versorgen die zwei zwar getrennt voneinander – aber regelmäßig – ihre Fans mit lustigen Clips. Erst kürzlich postete der „Talk Dirty to Me“-Sänger ein Video von sich, bei dem er sämtliche seiner Schneidezähne verlor: Während des ersten Lockdowns filmte der 30-Jährige sich dabei, wie er einen Maiskolben auf einen Akkuschrauber steckt.

Auch interessant:

Ein Lifehack geht schief

Mit dessen Hilfe knabbert er entspannt den Kolben ab, ohne ihn selbst drehen zu müssen. „Diesen Lifehack wollte ich schon immer mal versuchen“, verkündete er damals groß. Doch am Ende des Clips schreckte Jason plötzlich erschrocken hoch und präsentierte eine riesige Zahnlücke.

Offensichtlich hat der „In My Head“-Interpret dabei allerdings nicht wirklich seine Beißerchen verloren. Sieht man genau hin, erkennt man nämlich, dass die Schneidezähne einfach clever verpixelt wurden. Lustig anzusehen ist das Video aber dennoch. Einen ähnlichen Effekt dürfte auch Will Smith im gemeinsamen Clip mit Herrn Derulo genutzt haben.

Quelle: instagram.com

Galerie

Die Sache mit dem XXL-Penis

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass Videos und auch Bilder von Jason Derulo im Internetphänomen mutieren: Ende letzten Jahren postete er auf Instagram ein ziemlich heißes Bild von sich in Boxershorts, das kurze Zeit später von der Fotoplattform entfernt wurde. Denn durch seine kleine Boxershorts drückte sich sein gar nicht mal so kleiner Penis durch.

Mit seinem XXL-Penis verstieß Jason Derulo gegen die sittlichen Community-Richtlinien der Fotoplattform. Nachdem nun alle Welt weiß, dass der Sänger im Besitz eines überdurchschnittlich großen Gemächts ist, sollte das Thema eigentlich vom Tisch sein – eigentlich.

„Die Penis-Show geht wieder los“

In den letzten Wochen ist Derulo, vermutlich bedingt durch gähnende Corona-Langeweile, äußerst aktiv auf TikTok und probiert sich bei allerhand Challenges aus. Warum er dabei ausnahmslos in Boxershorts, Badehosen oder anderen hautengen Kleidungsstücken zu sehen ist, das bleibt sein zweitgrößtes Geheimnis.

Auf jeden Fall setzen diese Kleidungsstücke den besagten XXL-Derulo wieder hervorragend in Szene, sodass sich seine Follower den ein oder anderen anrüchigen Kommentar bei diesem Anblick nicht verkneifen können. Wer könnte es ihnen verübeln…

Bei der #wipechallenge rückt die Spinne, die ihn plötzlich zu Spiderman macht, in den Hintergrund – denn mal wieder schlängelt sich sein Penis ziemlich unverschämt die Lenden hoch, sodass eine Followerin anmerkt: „Du hast aus versehen eine Banane in deiner Hose vergessen“ und ein anderer kommentiert: „Die Penis-Show geht wieder los…“