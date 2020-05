Max Giesinger: Den würde er gerne bei „Sing meinen Song 2021“ sehen

Frauenschwarm Max Giesinger begeistert in der aktuellen Staffel der Vox-Erfolgsshow „Sing meinen Song“ das Publikum. Mit seiner Teilnahme geht für den sympathischen Sänger ein großer Traum in Erfüllung, wie er im Gespräch mit klatsch-tratsch.de verrät.

Jedes Jahr überraschen die Macher der Show mit einem spannenden Cast, der unter der Sonne Südafrikas singt, weint und sich in den Armen liegt.

Zwischen Stars und Underdogs

Dabei gelingt auch fast immer ein guter Mix aus recht großen Stars und Künstlern, die vielleicht noch nicht jeder so richtig auf dem Schirm hat. So muss sich in diesem Jahr beispielsweise Sängerin Ilse DeLange so richtig beweisen, denn in ihrer Heimat – den Niederlanden – ist sie bereits ein großer Star, während hier in Deutschland noch kaum jemand kennt.

„Ich liebe es, dass ich bei „Sing meinen Song“ dabei sein darf. Dort bin ich der Underdog“, erklärt die 43-Jährige im Gespräch mit klatsch-tratsch.de. „Ich liebe die Situation, weil da keine hohen Erwartungen sind.“

Werden diese Träume wahr?

Doch wen würden die Stars und Sternchen der aktuellen „Sing meinen Song“-Staffel gerne im nächsten Jahr in der Sendung sehen? Auch wenn „Vorschläge“ und „Nominierungen“ eigentlich nicht von den Machern berücksichtigt werden, haben Max und Ilse konkrete Wünsche. „Also allein schon aus Loyalitätsgründen würde ich Michael Schulte nominieren. Das ist einer meiner besten Freunde, mit dem ich schon ganz viele musikalische Abenteuer erlebt habe“, erklärt Max.

„Wir haben schon in gemeinsamen WGs gewohnt. Der ist ein supergeiler Sänger und ich glaube, der würde es sehr gut machen. Ich fände es mal geil, wenn ein Rock-Urgestein dort mitmachen würde, oder so eine richtige Legende, wie Herbert Grönemeyer. Aber ich glaube, da wäre der Gute nicht am Start.“

Ilse DeLange sieht es ähnlich, wie Max: „Ich würde Michael Schulte oder Peter Maffay nominieren. Die sind beide unglaublich gut, aber auch sehr unterschiedlich.“