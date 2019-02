Sophia Vegas: Amanda Jacqueline ist da!

Sonntag, 3. Februar 2019 12:20 Uhr

It-Girl Sophia Vegas ist Mutter geworden. Die 31-Jährige hat am Sonntagmorgen MEZ ein Mädchen auf die Welt gebracht. Der Name ist auch schon bekannt.

Eine Woche vor dem errechneten Termin hat Sophia Vegas per Kaiserschnitt in den USA ihre Tochter Amanda Jacqueline zur Welt gebracht. Vater des Kindes ist ihr Lebensgefährte Daniel Charlier, mit dem sie seit letztem Jahr in Los Angeles lebt. Der verkündete gegenüber RTL: „Amanda ist gesund“.

Quelle: instagram.com

Die 31-Jährige kommentierte in einem Video zuvor laut RTL zu der überraschenden Geburt: „Die Fruchtblase ist geplatzt. Ich bin ins Badezimmer gegangen, habe mich fertig gemacht und auf einmal ist mein Bein ganz nass geworden. Es geht auf jeden Fall los. Ich habe Angst.“ Zwei Stunden später war die Ex von Bert Wollersheim Mutter.