Der etwas andere Superstar: Chance the Rapper wird 28

Chance the Rapper wird 28.

14.04.2021 12:48 Uhr

Er rappt über seine Liebe zu Gott und geht musikalisch ungewöhnliche Wege: Chance the Rapper - ein Superstar, der in der Hip-Hop-Welt einen ganz eigenen Stil hat.

Liebe, Glaube und Familie – das sind die Themen, die Chance the Rapper am stärksten am Herzen liegen. Auch musikalisch geht der Hip-Hop-Superstar seinen ganz eigenen Weg, indem er seine Tracks mit Soul, Jazz und Gospel verfeinert.

Und der Rapper, der heute 28 Jahre alt wird, kümmert sich auch ganz intensiv um seine Community in seiner Heimatstadt Chicago. Vor einigen Jahren spendete er eine Million Dollar für die Schulen der Stadt.

Angefangen hat Chancelor Bennett, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, mit einigen Mixtapes. Mit „Coloring Book“ (2016) ging er schließlich in die Musikgeschichte ein. Es wurde das erste reine Streaming-Album, das einen Grammy gewinnen konnte.

Eng verbunden ist die Karriere von Chance the Rapper mit Justin Bieber. Den beiden gelangen schon einige gemeinsame Hits. Zuletzt mit dem Rap-Pop-Song „Holy“, in dem es um die Liebe zu ihren Ehefrauen und zu Gott geht.