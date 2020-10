23.10.2020 15:11 Uhr

Promi-Geburtstag vom 26. Oktober 2020: Keith Urban

Der Sänger und Musiker kann auf eine lange Karriere im Musikbusiness zurückblicken. Nun wird er 53 Jahre alt.

Eigentlich hatte Keith Urban im Mai Konzerte in fünf deutschen Großstädten geplant. Doch dann machte sich die Corona-Krise breit und alle Auftritte mussten ersatzlos gestrichen werden.

Auch anderswo sieht es für Live-Begegnungen mit seinen Fans mau aus. Gerade einmal einen einzigen Auftritt Ende August 2021 in den USA kündigt der Country-Musiker auf seiner offiziellen Website an. Heute wird er 53.

Wenn eine Tour dieser Tage auch nicht möglich ist, so konnte Urban jetzt zumindest mit einem neuen Studioalbum an den Start gehen. „The Speed Of Now – Part 1“ heißt es und landete sowohl in den australischen wie in den US-Country-Charts auf der Eins, in den amerikanischen Billboard-Charts immerhin in den Top Ten. Aktuelle Single ist ein Duett mit der amerikanischen Pop-Sängerin Pink: „One Too Many“.

Erstmals auf sich aufmerksam machen konnte der Singer-Songwriter und Gitarrist kurz vor der Jahrtausendwende mit seinem selbstbetitelten Album „Keith Urban“. Seitdem verfolgt er seinen musikalischen Weg weiter, hat jede Menge Preise gewonnen, darunter Grammys und jede Menge CMT-Auszeichnungen. Bei den in diesem Jahr vom April in den September verlegten, ohne Publikum ausgetragenen Country Music-Trophäen (ACM) fungierte der neuseeländisch-australische Country-Star als Gastgeber, nachdem er 2019 zum „Entertainer des Jahres“ gekürt worden war.

Zum Auftakt der Trophäen-Show schlug Urban auch politische Töne an. Amerika stecke derzeit mitten im Kampf gegen zwei Pandemien, sagte der Ehemann der Schauspielerin Nicole Kidman, mit der er zwei Töchter hat: „Covid-19 und soziale Ungerechtigkeit. Beide haben schon viel zu viele Leben gekostet.“ Die Musik könne Heilung, Trost und Hoffnung bringen. „Das können wir jetzt wirklich gebrauchen“, sagte er. Urban lebt mit seiner Familie in Nashville, Tennessee.

