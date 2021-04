Reality-TV-Star Kourtney Kardashian wird 42

Kourtney Kardashian wird 42.

16.04.2021 14:53 Uhr

Bekannt wurde Kourtney Kardashian als Mitglied eines äußerst illustren Familienclans und dessen eigener US-Reality-Show. Heute ist ihr 42. Geburtstag.

In den USA ist gerade die 20. Staffel der Reality-TV-Serie „Keeping Up with the Kardashians“ angelaufen. Es ist die letzte. Und klar, die älteste Tochter der Patchwork-Familie, Kourtney, ist mit von der Partie. Heute wird sie 42.

Die Promi-Familie hat den Zuschauerinnen und Zuschauern seit 14 Jahren Einblicke in die Welt der Schönen und Reichen gewährt. Während bei den letzten (bereits 2020 aufgezeichneten) Episoden der erfolgreichen TV-Show unter anderem das Liebes-Zick-Zack zwischen Kourtney Kardashian und ihrem Ex-Partner Scott Disick zum Thema wurde, scheint die Reality-Darstellerin inzwischen neues privates Glück gefunden zu haben. Mitte Februar hat sie ein Foto von sich und dem Blink-182-Musiker Travis Barker (45) via Instagram gepostet. Auf dem Bild sind die Hände der beiden miteinander verschränkt. Damit bestätigte Kim Kardashians ältere Schwester die Gerüchte, dass der Schlagzeuger und sie ein Paar sind, wie das US-Promimagazin „People“ schrieb.

Geboren am 18. April 1979 in Los Angeles, hat die laut der Online-Film-Datenbank „Imdb.com“ nur 1,52 Meter große Kourtney zunächst darüber nachgedacht, Rechtsanwältin zu werden. Doch dann schrieb sie sich lieber für Theaterwissenschaften an der Uni ein. Das Bachelor-Studium schloss sie 2002 ab. Danach machte sie zusammen mit ihrer Mutter Boutiquen für Kindermode auf.

Mit 26 probierte die junge Unternehmerin sich in der kurzlebigen TV-Serie „Filthy Rich: Cattle Drive“ aus, in der sie als Höhepunkt eine Klapperschlange verspeisen musste. Zimperlich war Kourtney Kardashian auch später nicht. In „Keeping Up with the Kardashians“ wurde die Geburt ihres ersten Babys von Kameras begleitet. Inzwischen ist sie Mutter dreier Kinder, einer Tochter und zwei Söhnen.