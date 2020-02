Fitz And The Tantrums: Gewinne Konzert-Tickets und ein Meet’n’Greet

Fitz And The Tantrums ist eine sechsköpfige, US-amerikanische Indie-Pop-Band aus Los Angeles, die bereits drei Studioalben veröffentlichte, Ihr letztes, selbstbetiteltes Album landete sogar auf dem vierten Platz der US Billboard Alternative Charts.

Dieses enthielt ebenso die unglaublich ansteckende, elektrisierende Single “HandClap”, mit der sie 2017 den Titelsong der elften Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ lieferten. In Amerika erreichte die Single den Doppelplatin-Status.

Die ganz großen Geschütze

Rolling Stone (US) rühmt die Band für ihre „unzähmbare Energie: hoch fliegende Rhythmen, gerufene Refrains und jubilierende Background-Gesänge“.

Erst kürzlich erschien ihr neues Album “All The Feels”. Gemeinsam mit der neuen Single “I Just Wanna Shine” bringen Fitz and The Tantrums all die Gute-Laune-Gefühle zurück!

Wir verlosen 3 x fette Fan-Pakete

Wir verlosen 3×2 Karten für die Fitz And The Tantrums-Konzerte in Berlin oder Hamburg, sowie ein anschließendes Meet & Great mit der Band.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 26. Februar 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Zunamen mit dem Betreff „Fitz And The Tantrums“ und gebe deine Wunschstadt (Berlin oder Hamburg) und deine Telefonnummer.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!