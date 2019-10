Halloween naht: Die legendärsten Disney-Bösewichte! Gewinnspiel!

Grusel, Schauer und leuchtende Kürbisse: Halloween steht vor der Tür und wir feiern schon heute die angsteinflößendsten Gegenspieler aus einigen der beliebtesten Disney Filme.

Was wären Helden schon ohne ihre Kontrahenten? Ursula, Cruella und Co. machen unsere Helden erst zu dem, was sie sind. Und immer wieder ist es ein faszinierender Teil der Geschichte, wie sich die Machenschaften und Pläne der Bösewichte entfalten und oft nur haarscharf verhindert werden können. Deshalb schauen wir auf die Legendärsten zurück, die sich übrigens auch super als Halloween-Verkleidungen eignen.

Maleficent

Eine besonders vielschichtige Gegenspielerin ist die Figur der dunklen Fee in der Welt von Dornröschen. Als Kind alleine gelassen und bald von dem einen Menschen, dem sie am meisten vertraute verraten, verwandelt sich ihre Kränkung bald in Wut und Verachtung für die Menschen. Angelina Jolie lief in den beiden Filmen zur Hochform auf.

Ursula

In der Welt der Meere und Ozeane verbreitet sie Angst und Schrecken. Einst von König Triton aus dem schönen Atlantica verbannt, schmiedet die Kraken-Lady nicht nur Pläne um zurückzukehren, sondern auch, sich an König Triton rächen zu können. Da ist die junge, verträumte Arielle genau die richtige Angriffsstelle, für ihre Ziele.

Jack Skellington

Der König des Halloweenlandes, der sich nach Veränderung sehnt, hat zwar eigentlich erstmal kein böses Ziel, und doch verbreitet er Angst und Schrecken, wo Liebe und Frieden herrschen sollte. Mit seiner Einmischung in eine Welt, die er weder versteht noch kennt, bringt er nicht nur Chaos sondern auch Leid unter die Menschen und vor allem Kinder.

Böse Königin

Eitelkeit, Eifersucht und Neid beherrschen die Beweggründe der grausamen Hexe – denn sie möchte die Schönste im ganzen Land sein. Daher versucht sie alles, damit ihre schöne Stieftochter Schneewittchen von der Bildfläche verschwindet, um endlich von ihrem geliebten Spiegel die ersehnten Worte hören zu können.

Cruella de Vil

Die selbstsüchtige Modebaroness ist unübertroffen in ihrer Gier nach dem perfekten Pelzmantel. Um einen Mantel mit dem außergerwöhnlichen Muster der Dalmatiner tragen zu können, scheut sie auch nicht davor, hunderte kleine Hundewelpen zu opfern.

Mit ihrer exzentrischen und wankelmütigen Persönlichkeit ist sie als Gegner unberechenbar.

Wir verlosen 2 kultige Bösewicht-Preise

Passend zum Fest des Schreckens verlosen je 1x Gargoyle Ornament zum Umhängen aus dem Disney Shop und 1x Kulturbeutel Villain. Mit diesem Kulturbeutelset hast du all deine Toilettenartikel immer dabei. Der auffällige Beutel mit klassischem Charakter-Motiv enthält ein Duschgel mit dem Duft von dunklen Früchten sowie einen Körperschwamm.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube–Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 21. Oktober 2019 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Disney Bösewicht“. Bitte angeben, welchen der beiden Preise gewünscht ist.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!