Hilltop Hoods mit neuem Video zu „Exit Sign“ und Verlosung

Die Hilltop Hoods, abgekürzt HTH, sind australiens bekannteste Hip-Hop-Gruppe. Jetzt, nachdem sie Eminem im Februar 2019 in Australien und Neuseeland begleitet haben, kehren die Hilltop Hoods auf hiesige Bühnen zurück.

Die Alben von MC Pressure, MC Suffa and DJ Debris sind mehrfach mit Platin augezeichnet worden. Sie zeugen von der Bedeutung der Band für die australische HipHop-Szene und weit über die Grenzen des Kontinents hinaus.

Ein gutes Jahr

Anfang 2019 erschien ihr neues Album „The Great Expanse“, das erneut ohne Umwege Platz eins der australischen Charts eroberte. Die erste Single „Clark Griswold“ (feat. Adrian Eagle) wurde mit Gold ausgezeichnet. Die zweite Single „Leave Me Lonely“ erhielt Platin. Zuletzt erschien mit „Exit Sign“ (feat. Illy & Ecca Vandal) die dritte Single.

Mit ihren fantastischen Live-Shows haben die Hilltop Hoods mittlerweile nicht nur Fans in ganz Australien, sondern auch in den USA, Kanada und Europa gewinnen können. Auch auf renommierte Festivals wie Glastonbury, Splendour In The Grass, T In The Park, Oxygen, Openair Frauenfeld und Splash wurden sie eingeladen.

Wir verlosen 3× Trikots

Wir verlosen 3 stylische Trikots-Obverteile der Hiltrop Hoods! Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube–Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 15. Oktober 2019 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Hiltrop Hoods“. Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!