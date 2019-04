Jetzt exklusive „Avengers: Endgame“-Fan-Pakete gewinnen!

Samstag, 27. April 2019 18:30 Uhr

Nie wurde über ein Fingerschnipsen mehr spekuliert und diskutiert, nie waren die Folgen verheerender! Nachdem Thanos die Hälfte des Universums auslöschte und damit auch die Reihen der Avengers zerschlug, versammeln sich die verbliebenden Helden, um ein letztes Mal in den Kampf zu ziehen.

Die Auflösung des wohl größten Cliffhangers der Kinogeschichte kündigt sich atemberaubend, packend und legendär an. Was „Avengers: Infinity War“ mit überragender Bildgewalt in Gang setzte, steuert nun mit voller Wucht auf ein action- und emotionsgeladenes Spektakel zu: „Avengers: Endgame“. Das epische Finale steht unmittelbar bevor und verlangt den Superhelden alles ab – das Endspiel hat begonnen …

Ein episches Finale

Die Darsteller sind alte Bekannte: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Chris Evans, Tom Holland, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Chris Pratt, Paul Rudd, u. a. Wer jetzt nicht gerade ein Avenger-Nerd ist, ist gut beraten, sich aus dem vorangegangenen Spielfilmen heraus zu erinnern, welcher Schauspieler welchem Superheld zuzuordnen ist. Wer dann noch weiß, welcher Held was besonders gut kann, hat somit auch voll den Durchblick.

Wir verlosen 2 Fan-Pakete

Für alle Hardcore-Fans und die, die es noch werden wollen, verlosen wir zum Kinostart von „Avengers: Endgame“ zwei exklusive Film-Pakete bestehend aus: Ein Avengers Figuren-Set, einem Filmposter und einer Einkaufstasche.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 10. Mai 2019 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Avengers: Endgame“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!