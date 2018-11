Michael Bublé: Jetzt Tickets für einzige Deutschland-Show gewinnen

Donnerstag, 22. November 2018 19:56 Uhr

Keiner singt so schön Weihnachtslieder wie er: Pünktlich zur Weihnachtsmarkt-Saison kommt Michael Bublé (43) für eine einzige Show nach Deutschland.

Lang ist es her, dass Michael Bublé seine Fans live in Deutschland verzaubert hat. Nach einer zweijährigen Pause, in der er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und auf seine Familie konzentriert hat, veröffentlichte er letzte Woche sein neues Album „love“.

Das stellt der Superstar am Dienstag, den 4. Dezember bei seinem einzigen Deutschland-Konzert vor. Die Show findet in München im Rahmen der Telekom Street Gigs in der historischen Wappenhalle statt.

Dabei sein können nur Gewinner: Tickets für die Show können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. klatsch-tratsch.de verlost die letzten Tickets dafür! Seid dabei, wenn Michael Bublé sein mittlerweile achtes Studioalbum vorstellst und mit Sicherheit den ein oder anderen Weihnachtshit trällern wird. Auf das Konzert freut er sich schon jetzt: „Die neuen Songs bedeuten mir sehr viel und es ist toll, dass ich sie bei diesem Konzert auch mit meinen Anhängern in Deutschland teilen kann.“

Wir verlosen 3×2 Konzert-Tickets

… für das einzige Michael-Bublé-Konzert in Deutschland im Rahmen der Telekom Street Gigs in München am 4. Dezember.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 27. November 2018 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Michael Buble“. Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungeneinverstanden!