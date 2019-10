Verlosung: Bonitaz – Meet & Greet inkl. Videodreh

Die Schlagerband Bonitaz sind DER Geheimtipp in der Schlagerszene. Die beiden Damen Lea und Feli hatten im September ihren ersten großen TV-Auftritt bei Carmen Nebel und veröffentlichten zeitgleich ihre erste Single „Hallo“.

Doch das ist erst der Anfang: Aktuell befinden sich die Bonitaz im Studio und tüfteln an neuen Songs, schließlich warten ihre Fans sehnsüchtig auf Nachschub. Das Besondere: Trotz ihrer noch sehr jungen Bandgeschichte, haben Lea und Feli auf Instagram eine beachtliche Fangemeinde, die fest zusammen hält.

Als Dankeschön verlosen die Bonitaz in Kooperation mit klatsch-tratsch.de ein Meet & Greet am 7. November in Berlin, inklusive Videodreh für wisst-ihr-noch.de. Das könnte beispielsweise ein Song-Quiz sein. Hinterher gibt es die Möglichkeiten für Fotos, Videos und Fragen mit der Band. Die Reisekosten werden nicht übernommen.

Wir verlosen ein Meet & Greet

Wir verlosen ein Meet & Greet am 7. November 2019 mit den Bonitaz in Berlin inklusive Videodreh. Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 4. November 2019 in einer Mail Deinen Vor- und Zunamen, deinen Wohnort und den Namen deiner Begleitung mit dem Betreff „Bonitaz“.

Reisekosten werden nicht übernommen.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!