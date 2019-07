Verlosung: Hier gibt’s Tickets für „The Dome“ 2019

Mittwoch, 24. Juli 2019 16:20 Uhr

Am 31. Oktober 2019 findet wieder das große Musikspektakel „The Dome“ statt. Diesmal findet die Show in der Lanxess-Arena in Köln statt und bringt dort nationale und internationale Stars auf eine Bühne. Das spannende Konzept der Show vereint an diesem Abend Musikgrößen, TV-Stars und Influencer!

„The Dome“ hat längst Kultstatus erreicht. Von 1997 bis 2012 zog die beliebte Musikshow Tausende Besucher in den Bann. In der ersten Ausgabe kamen damalige Musikgrößen wie: La Bouche, Ghetto People, *NSYNC, DJ BoBo, X-Perience, Die Fantastischen Vier, Bed & Breakfast, Caught in the Act, Pharao, Masterboy, Tic Tac Toe, Real McCoy, Scooter, Sam und Human Nature. Nach einer mehrjährigen Pause feierte „The Dome“ im letzten Jahr sein Comeback und wird auch 2019 wieder Musikfans begeistern.

Gewinne 2×2 Tickets

klatsch-tratsch.de verlost 2×2 Tickets für den „Dome“ am 31. Oktober in der Kölner Lanxess-Arena. Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren!

Schreib uns bis zum 5. Aguust 2019 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „The Dome“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!

Übrigens: Wer hier keine Tickets gewinnt, kann sich über www.thedome.de noch welche sichern. Viel Glück!