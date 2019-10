Verlosung: Natascha Ochsenknechts Halloween-Party & 100-Euro-Gutschein

Nachdem bei Natascha Ochsenknecht endlich das Halloween-Outfit für ihre legendäre Party im Berliner Dungeon steht, legt sie letzte Handgriffe an ihren Look. Denn an Halloween darf es auch mal etwas gruselig und blutig werden.

Ähnlich wie Heidi Klum veranstaltet Natascha Ochsenknecht auch in diesem Jahr wieder eine große Halloween-Sause. Passend zur neuen Hexenshow im Berliner Dungeon steht das Motto diesmal ganz unter dem Thema Hexen. Bei Maskworld ist Natascha fündig geworden.

Am 22. Oktober steigt die fette Halloween-Party und neben ihrer Familie, haben sich bereits allerhand prominente Gäste angekündigt, die sich ebenfalls in schaurig gruselige, skurrile oder sexy Kostüm werfen werden. Für diese exklusive Party gibt es keine Karten zu kaufen. Deswegen verlosen wir 1×2 Plätze auf der Gästeliste. Anfahrt- und Übernachtungskosten werden nicht übernommen.

Wir verlosen 1×2 VIP-Tickets

Wir verlosen 1×2 VIP-Plätze auf der Gästeliste und einen 100-Euro-Maskworld-Gutschein. Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 13. Oktober 2019 in einer Mail Deinen Vor- und Zunamen und den Namen deiner Begleitung mit dem Betreff „Natascha Ochsenknecht“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!