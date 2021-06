Verlosung: „Peter Hase“ hoppelt wieder ins Kino

27.06.2021 19:15 Uhr

Am 1. Juli hoppeln Peter Hase und seine puscheligen Freunde in "Peter Hase 2 - Eine Hase macht sch vom Acker" endlich in die deutschen Kinos.

In seinem Heimatland toppte das rebellische Langohr bei seinem Start im Mai bereits die britischen Charts und auch hierzulande hat Peter viele große und kleine Fans, die sich schon lange auf sein neues Abenteuer freuen.

Darum geht’s in „Peter Hase 2“

In „Peter Hase 2“ kehrt der liebenswerte, schelmische Hase Peter wieder zurück. Bea, Thomas und die Hasen haben als Familie ihren Frieden geschlossen, aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden.

Als er sich auf ein Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet er sich auf den Straßen der Großstadt in einer Umgebung wieder, wo seine spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine pelzige Familie in Gefahr gerät, muss Peter sich selbst fragen, was für ein Hase er sein will.

Starbesetzung

Die menschlichen Hauptrollen an der Seite der Hasenfamilie spielen wieder Rose Byrne („X-Men: Apocalypse“) und Domhnall Gleeson („Star Wars – Episode VIII: Die letzten Jedi“), zusammen mit David Oyelowo („Selma“) und Elizabeth Debicki („Guardians of the Galaxy Vol. 2“). Regie führte erneut Will Gluck, der zusammen mit Patrick Burleigh auch das Drehbuch schrieb.

Der Film basiert auf den Figuren und Geschichten über „Peter Hase“ von Beatrix Potter. Als Produzenten fungieren Will Gluck, Zareh Nalbandian, Catherine Bishop und Jodi Hildebrand. Als Executive Producer zeichnen Doug Belgrad, Jonathan Hludzinski, Jason Lust, Emma Topping und Thomas Merrington verantwortlich.

Übrigens: In der deutschen Fassung leiht Christoph Maria Herbst Peter Hase wieder seine prägnante Stimme und auch die drei Hasendamen Flopsi, Mopsi und Wuschelpuschel werden wieder von Heike Makatsch, Jessica Schwarz und Anja Kling gesprochen.

Wir verlosen 2 Fanpakete

Zum Start von „Peter Hase 2“ verlosen wir 2 Fanpakete mit Kinderucksack und Poster.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube–Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 10. Juli 2021 in einer Mail Deinen Vor- und Nachnamen mit dem Betreff „Peter Hase 2“.

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen absolut zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!