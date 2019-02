Verlosung: „Safari – Match Me If You Can“ zum Valentinstag

Mittwoch, 6. Februar 2019 21:53 Uhr

Safari – das ist die neue Dating-App, die Erfüllung aller Flirt-Wünsche. So „matcht“ Pilot Harry die Influencerin Lara, während seine Frau im wahren Leben David therapiert, der via Safari seine Jungfräulichkeit verlieren will und bald die erfahrene Mona datet.

Der alleinerziehende Life hofft auf schnellen Sex, während Veganerin Fanny ihren Familienwunsch erfüllen möchte und dabei auf Verführer Arif trifft. Bald schon denken alle nur an eins – Flucht oder Liebe? Match me if you can …

Perfekt für den Valentinstag

„Safari – Match Me If You Can“ ist eine süße Romcom (Romantic Comedy) aus deutschen Landen mit reichlich Starbesetzung. Eigentlich der perfekte Film für den kommenden Valentinstag oder einfach ein gemütliches Wochenende zu Hause auf der Couch.

Wir verlosen 2 DVDs und Blu Rays

Klatsch-tratsch.de verlost den Film „Safari – Match Me If You Can“ 2x als DVD und 2x auf BluRay.

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Twitter-Seite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 16. Februar 2019 in einer Mail Deinen Facebook- oder Twitter-Namen und im Betreff bitte „Safari“. Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: gewinnspiel@klatsch-tratsch.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!