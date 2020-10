10.10.2020 22:40 Uhr

Diese 5 Schauspieler sollen unglaublich gut bestückt sein

Sie sind erfolgreich, weltberühmt, wohlhabend, attraktiv - und angeblich auch noch außergewöhnlich gut bestückt. Diese fünf Schauspieler sollen einen sehr großen Penis haben.

Auf die Große kommt es nicht an … ja, aber schaden tut sie auch nicht. Eine Befragung der Dating-Seite „Big One Dating“ wollte von Frauen wissen, bei welcher Penisgröße sie am ehesten zum Orgasmus kommen.

Bei 15- 25 Zentimeter gaben jeweils ein Drittel der Befragten an, relativ sicher einen Höhepunkt zu erleben. Diese Info muss man erst mal verdauen, denn die durchschnittliche Länge der deutschen Männer liegt bei 11,66 Zentimetern, wie David Veale vom King’s College London herausfand.

Die folgenden Stars hatten da mehr Glück. Wie ihre Freunde, Kollegen und Ex-Liebhaberinnen berichten, sind sie extrem gut bestückt.

Jared Leto

Der stylishe und unverschämt attraktive Joker-Schauspieler soll ein gigantisches Glied haben. Die verstorbene transsexuelle Sängerin Alexis Arquette will mit dem Oscar-Gewinner geschlafen haben. In einem Interview mit Jackie Beat plauderte sie über das Gemächt des Stars aus: „Er ist nicht nur gewaltig, er ist wie ein Römerhelm“

Jared Leto (48) belegte das pikante Gerücht 2014 während eines Konzertes mit seiner Band „30 Seconds to Mars“. Bei dem Auftritt nahm er seinen Penis unter der Hose in die Hand und wow, was sich da abzeichnete, war beeindruckend.

Jamie Foxx

„Er hat ein Glied wie ein Hengst“. Diese wunderbar bildliche (und wahrscheinlich ein wenig übertriebene) Beschreibung machte die Schauspielerin Garcelle Beauvais (53) über ihren langen Freund und Kollegen Jamie Foxx (52). In ihrem Podcast „Going To Bed With Garcelle“ erinnerte sie sich, dass sein Riesenpenis der Grund gewesen sei, warum sie und der Oscar-Gewinner nie ein Paar wurden.

Etliche andere berühmte Frauen fanden aber wohl Gefallen an seiner Extra-Größe. Jamie Foxx waren unter anderem mit Katie Holmes (41), Olivia Munn (40), Stacey Dash (53), Lil Kim (46) und Christina Milian (39) liiert.

Orlando Bloom

Bei dem „Fluch der Karibik“-Star weiß man definitiv, dass er sehr gut bestückt ist. Mit seiner Aktion komplett wie Gott ihn schuf durch das Meer vor Sizilien zu paddeln, ließ er die Welt an seinem genetischen Glück teilhaben. Selbst im schlaffen Zustand beeindruckt Orlando Bloom (43) mit enormer Länge.

Der Schauspieler gibt sich aber ganz bescheiden. Im Interview mit Howard Stern (66) sagte er zu den Bildern nur: „Er ist eigentlich gar nicht so groß. Mit den optischen Linsen bei den Kameras werden Dinge vergrößert. Es ist eine optische Illusion.“

Das wollen wir nicht glauben. Punkt.

Jon Hamm

Der Penis von Jon Hamm (49) gehört seit Jahren zu den beliebtesten Themen im Netz. Schon in der Serie „Mad Men“ hätte sein bestes Stück eigentlich eine eigene Rolle spielen können.

Die Zeitung „New York Daily News“ berichtete, dass der Sender „AMC“ sogar Extrakosten darauf ausbringen musste, um die sich unter den Hosen abzeichnende Konturen aus den Werbebildern heraus zu retuschieren.

Jon Hamm selbst scheint von den „Gerüchten“ ziemlich genervt zu sein. Im Interview mit der australischen „GQ“ sagte er: „Es ist ein Thema, das andere Menschen stark fasziniert, mich aber sicher nicht“.

Liam Neeson

Zu guter Letzt darf Liam Neeson (68) nicht fehlen. Der irische Schauspieler ist stolze 1,93 Meter groß und misst auch zwischen den Beinen eine gute Länge. Dies weiß man dank dem früheren Supermodel Janice Dickinson (65).

Sie verriet in ihren Memoiren „No Lifeguard on Duty – The Accidental Life of the World’s First Supermodel“, dass der Hollywood-Star „den größten Penis auf der Welt“ hätte. Oder sogar noch schöner: „Er öffnet seine Hose und eine Evian-Flasche fällt raus“.

Nicht schlecht, Herr Specht. Kein Wunder, dass diese Anaconda dem Model so gut in Erinnerung geblieben ist.