Ice-T (62) über seine Sex-Qualitäten: „Ich performe noch hervorragend“

Ice-T kann sich ein Leben ohne Sex nicht vorstellen. Der US-Rapper verrät, dass es zwischen ihm und seiner Frau Coco Austin noch immer heiß her geht – und das, obwohl er inzwischen bereits 62 ist. „Ich performe immer noch hervorragend. Ich kann im Schlaf ein Baby machen“, zeigt sich Ice-T von seinen Qualitäten im Schlafzimmer überzeugt.

Der Star kann sich nicht vorstellen, Sex jemals aus seinem Leben zu verbannen. „Ich weiß nicht, welchen Sinn das Leben hat, wenn du aufhörst, Sex zu haben. Für mich ist es die Energie, die das Leben vorantreibt und alles andere inspiriert“, erklärt er gegenüber ‚Metal Hammer‘.

Quelle: instagram.com

Tochter Chanel ist manchmal im Weg

Auch wenn es dem Musiker also an Lust nicht mangelt: Manchmal müssen seine Liebste und er ihr geplantes Schäferstündchen verschieben, weil sie ihr Bett mit Tochter Chanel (4) und ihren zwei Hunden teilen. „Es ist süß und witzig, weil wir alle im Bett herumtollen. Aber gleichzeitig ist es frustrierend, weil wir besondere Arrangements treffen müssen, um Sex haben zu können“, gesteht der ‚Cop Killer‘-Interpret.

Doch das Schlafzimmer ist nicht der einzige Ort, an dem das Paar seine erotischen Pläne zügeln muss. Denn Chanel hat inzwischen auch den Familien-Whirlpool für sich beansprucht. „Meine Kumpels haben gemeint ‚Wenn ihr kein Baby hättet, würde dieser Pool jemanden schwanger machen'“, lacht Ice-T. „Aber mit Chanel im Haus füllen wir ihn auf und dann ist er wie ein Mini-Swimmingpool. Obwohl es also noch zu kalt ist für den Außenpool können wir weiterhin in der Familien-Badewanne abhängen.“