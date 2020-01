Michael Wendler: Häme und Spott für einen Twitter-Penis

Claudia Norberg durfte sich 29 Jahre an ihm erfreuen, bei Laura Müller war er der erste seiner Zunft, der bei ihr in See stechen durfte und nun können alle ein Blick auf dieses Prachtstück werfen – das angeblich Michael Wendler gehören soll. Der kommt gerade auf Twitter ziemlich groß raus.

Ein Bild des Schlagersängers und (s)einem erigierten Glied kursiert im Netz, davor soll das Objekt der Begierde ja schon durch etliche WhatsApp-Gruppen gegeistert sein. Ob es sich bei dem Bild um ein Fake handelt, ist nicht klar.

Auf dem besagten Foto ist der Schlagersänger von unten aufgenommen, mit einem lüsternen Blick schaut er in die Kamera und fährt sich durch sein pechschwarzes Haupthaar. Ein Anblick, der bei vielen Betrachtern jedenfalls für gemischte Gefühle sorgt.

Die Reaktionen schwanken irgendwo zwischen Schnappatmung, Brechreiz und Lachanfällen und die Twitter-User sind wie immer nicht zaghaft im Verkünden ihrer Meinung. Einer schreibt: „Meine menschliche Neugierde hat dafür gesorgt, dass gerade absolut alles in mir gestorben ist.“

Wie geht es Adeline damit?

Ein anderer User sorgt sich vor allem um die 17-jährige Tochter Adeline von Michael Wendler und Claudia Norberg, schließlich muss die das Phallus-Gedöns womöglich miterleben? „Stellt euch mal vor“, schreibt da einer, „gleichaltrige Stiefmutter zieht sich für den Playboy aus, richtige Mutter ist im Dschungelcamp, Vater trendet auf Twitter mit DickPic#Wendler Family Goals!“

Anstatt sich zu dem Penis-Pic zu äußern, die Echtheit zu bestätigen oder abzustreiten, macht der Wendler Werbung für eins seiner nächsten Konzerte. Auch bei Laura Müller ist es verdächtig ruhig auf Instagram, nicht einmal kussfeste Lippenstifte oder Rabattcodes verscherbelt sie in ihrer Instagram-Story. Und eine, die es ebenfalls besser wissen müsste, sitzt gerade als Kandidatin im Dschungelcamp und ahnt nicht, das der Penis ihres Noch-Ehemanns auf Twitter trendet!

Der Schlagerkönig hat selten Schlagzeilen über sich kommentiert. Und das ist auch gut so. Damit wird er unagreifbarer. Aber man bleibt im Gespräch.

Wer immer noch heiß darauf ist, den angeblichen Wendler nackt zu sehen, der darf auf Twitter den Account @Kotzfrucht suchen und sich selbst ein Bild machen – auf eigene Gefahr!

