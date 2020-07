Paul Janke im XXS-Slip und Fans sind begeistert: „Du bist gut bestückt!“

In den letzten Tagen zeigt sich Paul Janke so freizügig wie noch nie. Immer wieder legt der ehemalige "Bachelor" ein heißes Pic nach dem anderen nach und zeigt sich jetzt in einem Mini-Slip, der mehr zeigt, als er verdecken soll.

Die letzten Wochen der Quarantäne haben Paul Jankes Body absolut nichts ausgemacht, ganz im Gegenteil, der blonde Strahlemann scheint muskulöser denn je. Wo andere zugenommen, scheint Paul mehr Muskeln dazu gewonnen zu haben.

Auf einem neuen Bild sieht man Paul lässig im Badezimmer posieren. Die Haare trägt er wie gewohnt in einem kleinen Zöpfchen und an seinem Körper trägt er lediglich eine kleine Mini-Unterhose.

Quelle: instagram.com

„Gut bestückt“

In den Kommentaren zu dem neuen Bild kommen vor allem die Damen ordentlich ins Schwitzen. Eine schreibt: „Guten morgen lieber Paul, so kann der Morgen gut starten.“

Ein Fan kann sich außerdem einen Kommentar zu Pauls bestem Stück nicht verkneifen, schließlich drückt sich sein Penis ganz frech durch den dünnen Stoff von seinem Slip. Sie schreibt: „Wow du hast einen schönen Körper, bist such gut bestückt…!“