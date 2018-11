Adam Driver: Was? Er hat Kinder?

Freitag, 9. November 2018 11:46 Uhr

Heimlicher Papa? Adam Driver (34) ist angeblich vor zwei Jahren heimlich, still und leise Vater geworden.

Der ‚Star Wars: Die letzten Jedi‚-Darsteller und seine Frau Joanne Tucker haben Berichten zufolge schon vor einiger Zeit zusammen ein Kind bekommen. Wie Insider der ‚New York Post‘-Kolumne ‚Page Six‘ verrieten, durfte das Paar einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen. Familienmitglieder von Joanne hätten die Neuigkeiten auf ihren privaten Instagram-Profilen bekannt gegeben.

Da wurden einige hellhörig

Ein Post zeige die stolze Mutter mit ihrer Schwester, die zur gleichen Zeit schwanger gewesen sei. „Schwestern. Fast alles passt zusammen. #babyshowerx2“, habe Joannes Schwester dazu geschrieben. Ein weiterer Beitrag stammte von einem anderen Familienmitglied und lautete: „Meine Schwestern und Neu-Mütter.“

In der Vergangenheit hatte der 34-Jährige schon über die Möglichkeit gesprochen, Vater zu werden. „Ich blicke meinen Hund an – das klingt so komisch – aber es ist nicht so. Ich weiß nicht, ob man jemanden mehr lieben kann. Vielleicht ein Kind. Aber der Hund!“, schwärmte er 2017 in einem Video des ‚W‘-Magazins über seinen tierischen Freund.