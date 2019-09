Amanda Bynes‘ krasse Veränderung: So sieht sie nicht mehr aus

Amanda Bynes überrascht mit einem neuen Look. Die 33-Jährige gehörte in ihrer Jugend zu den Erfolgreichsten ihrer Branche. Allerdings sorgte sie in den letzten Jahren meist nur noch für negative Schlagzeilen und zog sich dann komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Nun ist sie jedoch wieder da und präsentiert ihren Fans gleich einen neuen Look. Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sich Amanda, die an einer bipolaren Persönlichkeitsstörung leidet, wegen eines Drogenrückfalls in den Entzug begeben musste. Nachdem sie sich eine lange Social-Media-Auszeit genommen hatte, meldete sie sich nun zurück.

Quelle: instagram.com

Sie trägt pink

Auf Twitter teilte Amanda Bynes ihren Followern mit, dass sie nun auch auf Instagram aktiv sei. Dort postete sie ein Spiegel-Selfie, dass sie mit pinken Haaren und einem Septum-Piercing zeigt. Das Foto wurde mittlerweile von mehr als 25.000 Followern geherzt. Wie die User der Plattform über den neuen Look des Filmstars denken ist jedoch unklar, da die Kommentarfunktion ihrer Fotos deaktiviert ist.

Quelle: instagram.com

Auf Twitter hingegen zeigt sich, wie froh ihre Community über das Comeback ihres Idols ist, da dort bereits viele ihrer Anhänger auf den Tweet geantwortet haben. „Die Rückkehr der Königin“, „Wir lieben dich Amanda!!! Du siehst großartig aus“ oder „Ihr Pinkes Haar sieht so schön aus“, schreiben dort drei ihrer Fans.