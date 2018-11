Ariana Grande nach der Trennung: Schnipp, schnapp, Haare ab

Freitag, 16. November 2018 10:25 Uhr

Ariana Grande hat ihre lange Mähne abgeschnitten und präsentiert das Ergebnis auf ihrem Instagram-Account.

Sie folgt damit einem altbekannten Phänomen: Nach einer Trennung verändern Frauen ihren Haarstyle. So nun auch die 25-jährige Sängerin, die letzten Monat die Trennung von Pete Davidson bekannt gab und die Verlobung auflöste.

Quelle: instagram.com

Emotionale Ausnahmezustände erzeugen bei Frauen den Wunsch, die innere Veränderung auch nach außen zu tragen. Der Neubeginn muss deutlich kommuniziert werden, das dachte sich nun auch Ariana und trennte sich von ihrem Markenzeichen: Ihr langen Haare.

So reagieren die Fans

Bekannt ist Ariana Grande seit Beginn ihrer Karriere für ihren hohen Pferdeschwanz, den sie so gut wie immer trägt. Der gehört nun der Vergangenheit an.

Quelle: instagram.com

Ihre Fans sind absolut begeistert und finden den neuen Look toll.

So heißt es auf Insatgram in den Kommentaren: „Oh mein Gott, ich liebe deine neue Frisur“, „Bitte behalte diese Länge bei“ oder „Diese Frisur ist so viel schöner, einfach viel natürlicher.“